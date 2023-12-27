Іспанія

Нападник Жирони є одним з найефективніших у чемпіонаті Іспанії.

Центральний нападник Артем Довбик відзначився 11 голами у 17 матчах за Жирону у цьому сезоні іспанської Ла Ліги.

За даними порталу sport.es, серед поточної десятки найкращих бомбардирів турніру саме 26-річний українець є найбільш ефективним.

Довбик провів на полі 1048 хвилин, тож на один гол він потребує у середньому 96 хвилин. Показник Джуда Беллінгема з мадридського Реала, який наразі є лідером бомбардирських перегонів (13 голів), становить 106 хвилин на гол.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Віктор Циганков опинився у п'ятірці найкращих асистентів Ла Ліги у 2023 році.