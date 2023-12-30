Англія

Дивіться відео найкращих моментів матчу чемпіонату Англії, що відбувся 30 грудня 2023 року, 14:30.

У рамках 20 туру АПЛ Лутон Таун приймав Челсі на Кенілворт Роуд і не зумів зачепитися за очки.

Гол Палмера та його асист на Мадуеке у першому таймі подарував "синім" досить комфортну перевагу. Сам же Палмер оформив дубль у другому таймі, а Лутон встиг відповісти голами Барклі та Адебайо. Український вінгер Челсі Михайло Мудрик на полі, на жаль, так і не з'явився.

До вашої уваги відео найкращих моментів матчу Лутон Таун — Челсі у 20 турі англійської Прем'єр-ліги-2023/24:

Лутон Таун — Челсі 2:3

Голи: Барклі, 80, Адебайо, 86 — Палмер, 12, 70, Мадуеке, 37

Попередження: Браун, 27, Менгі, 77 — Дісасі, 87, Гюсто, 90+3

Лутон Таун: Камінські — Менгі, Ошо, Белл — Каборе (Чонг, 46), Локонга (Вудроу, 90+4), Барклі, Дауті — Таунсенд (Морріс, 62), Браун (Огбене, 46) — Адебайо

Челсі: Петрович — Гюсто, Дісасі, Сілва, Колвілл — Галлагер, Кайседо — Мадуеке (Фернандес, 81), Палмер (Гілкріст, 90+1), Джексон — Броя (Нкунку, 62)