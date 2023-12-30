Англія

Дивіться відео найкращих моментів матчу чемпіонату Англії, що відбувся 30 грудня 2023 року, 17:00.

У рамках 20 туру АПЛ Вулвергемптон приймав Евертон на стадіоні Молінью і здобув розгромну перемогу.

Відкрити рахунок у матчі вдалося Кілману. Його гол був єдиним у першому таймі. У другій половині зустрічі "вовки" забили ще двічі — відзначилися Кунья і Доусон. Відповісти бодай одним голом Евертон так і не зумів.

До вашої уваги відео найкращих моментів матчу Вулвергемптон — Евертон у 20 турі англійської Прем'єр-ліги-2023/24:

Вулвергемптон — Евертон 3:0

Голи: Кілман, 25, Кунья, 53, Доусон, 61

Вулвергемптон: Са — Кілман, Доусон, Тоті — Семеду (Доерті, 85), Гомес (Траоре, 84), Дойл, Аїт-Нурі (У. Буено, 73) — Хван, Сарабія (Бельгард, 80) — Кунья (Нету, 80)



Евертон: Пікфорд — Паттерсон (Коулман, 63), Кін (Гомеш, 64), Тарковські, Брентвейт, Миколенко — Гаррісон, Гарнер, Онана, Макніл (Данжума, 74) — Калверт-Льюїн (Бету, 74)



Попередження: Аїт-Нурі, Дойл — Паттерсон, Макніл, Тарковські