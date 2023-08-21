В команді розраховують на захисника.
Віктор Лінделеф, getty images
21 серпня 2023, 18:28
Манчестер Юнайтед шукає різноманітні варіанти підсилення складу в поточне літнє трансферне вікно, проте не забуває й про збереження внутрішніх ресурсів.
Як повідомляє авторитетний інсайдер Фабріціо Романо, "червоні дияволи" не збираються відпускати Віктора Лінделефа.
В минулому сезоні шведський захисник провів 35 поєдинків, в яких не відзначився результативними діям.
Футболіста не хоче відпускати особисто головний тренер команди Ерік Тен Гаг.
Нагадаємо, раніше повідомлялось, що Інтер цікавиться двома гравцями Манчестер Юнайтед, серед яких Лінделеф.