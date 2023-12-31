Англія

Солідне досягнення досвідченого німецького гравця.

Гравець Фулгема Бернд Лено протягом 2023 року відзначився найбільшою кількістю сейвів серед усіх голкіперів, які виступають у топ-5 лігах Європи, повідомляє Squawka.

Фулгем — Арсенал 2:1 Відео голів та огляд матчу 31.12.2023

У цьому році 31-річний німець записав на свій рахунок 159 сейвів.

Протягом 2023 року Лено взяв участь у 41 матчі Фулгема в АПЛ, пропустивши 61 гол і 10 разів залишивши ворота лондонців "сухими".