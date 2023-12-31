Англія

Дивіться відео найкращих моментів матчу чемпіонату Англії, що відбувся 31 грудня 2023 року, 16:00.

У рамках 20 туру АПЛ Фулгем приймав Арсенал на Крейвен Коттедж у Лондоні та несподівано здобув три очки.

Гості досить швидко відкрили рахунок у матчі — відзначився Сака. У першому ж таймі Хіменес зрівняв рахунок. Вирішальним у поєдинку виявився результативний удар Декордова-Ріда на 59-й хвилині.

До вашої уваги відео найкращих моментів матчу Фулгем — Арсенал у 20 турі англійської Прем'єр-ліги-2023/24:

Фулгем — Арсенал 2:1

Голи: Хіменес, 29, Декордова-Рід, 59 — Сака, 5

Фулгем: Лено — Кастань, Адарабіойо, Бессі, Робінсон — Пальїнья, Керні (Рід, 90+3) — Декордова-Рід (Діоп, 79), Івобі (Перейра, 72), Вілліан (Вілсон, 79) — Хіменес



Арсенал: Рая — Б. Вайт (Жезус, 67), Саліба, Габріел, Ківьор (Томіясу, 46) — Едегор, Райс, Гаверц (Нельсон, 76) — Сака, Нкетіа, Мартінеллі (Троссар, 67)



Попередження: Керні, Бессі, Хіменес, Лено — Саліба