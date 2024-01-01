Англія

Хавбек "канонірів" висловився про невдачу своєї команди проти Фулгема.

У рамках 20-го туру англійської Прем'єр-ліги Арсенал зазнав гостьової поразки від Фулгема з рахунком 1:2 та опустився на четверту сходинку в турнірній таблиці.

Опорний півзахисник Арсенала Деклан Райс поділився враженнями від результату цього протистояння.

"Велике розчарування, це тяжко прийняти. Ми в черговий раз недостатньо добре зіграли сьогодні. Результати в останніх двух матчах не є такими, на які ми очікували. Після нічиєї з Ліверпулем відчували, що можемо продовжувати, але тепер складно сприйняти дві поразки.

У грі з Вест Гемом у нас було 30 ударів, стільки дотиків у штрафному майданчику суперника, але ми не змогли забити. А сьогодні повинні були мати більше контролю попереду. Ми повинні вимагати більшого один від одного.

Знали, що три очки повернуть нас на вершину. Час перезавантажитися та зробити це знову. Я не дивлюся у таблицю. Багато медіа кажуть, що Арсенал виграє АПЛ цього року. Ми не звертаємо на це уваги. Зараз ми оступилися, але не час панікувати", — цитує слова Деклана Райса BBC.

Дивитися відео голів та огляд матчу Фулгем — Арсенал ви можете на Football.ua.