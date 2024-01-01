Український універсал пропустив останню гру проти Фулгема через пошкодження.
Олександр Зінченко та Мікель Артета, getty images
01 січня 2024, 12:20
У рамках 20-го туру англійської Прем'єр-ліги Арсенал зазнав гостьової поразки від Фулгема з рахунком 1:2 та опустився на четверту сходинку в турнірній таблиці.
У цьому протистоянні поза заявкою "канонірів" опинився Олександр Зінченко через пошкодження литок.
Головний тренер Арсенала Мікель Артета прокоментував травму 27-річного українця під час післяматчевої прессконференції.
"Ми не знаємо точно. Він відчув дискомфорт у литці, тому не міг зіграти проти Фулгема. Він пройде медичне обстеження завтра, після чого ми зможемо оцінити його готовність на наступні матчі", — цитує слова Артети офіційний сайт "канонірів".
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