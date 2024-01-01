Англія

Український універсал пропустив останню гру проти Фулгема через пошкодження.

У рамках 20-го туру англійської Прем'єр-ліги Арсенал зазнав гостьової поразки від Фулгема з рахунком 1:2 та опустився на четверту сходинку в турнірній таблиці.

У цьому протистоянні поза заявкою "канонірів" опинився Олександр Зінченко через пошкодження литок.

Головний тренер Арсенала Мікель Артета прокоментував травму 27-річного українця під час післяматчевої прессконференції.

"Ми не знаємо точно. Він відчув дискомфорт у литці, тому не міг зіграти проти Фулгема. Він пройде медичне обстеження завтра, після чого ми зможемо оцінити його готовність на наступні матчі", — цитує слова Артети офіційний сайт "канонірів".

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