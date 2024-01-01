Англія

Форвард забив свій перший гол в Чемпіоншипі.

В матчі 26 туру Чемпіоншипу Сандерленд приймає Престон. Станом на 90-ту хвилину поєдинку рахунок 2:0 на користь "чорних котів".

На 44-ій хвилині за рахунку 1:0 забив Назарій Русин. Для українця це перший гол у складі Сандерленда. Цього сезону він також має 1 результативну передачу в 10 матчах.

Назарій відгукнувся на простріл з флангу, випередив суперника та ударом в дотик змусив капітулювати воротаря Престона.

Нагадаємо, Русин приєднався до Сандерленда із Зорі на початку вересня минулого року.