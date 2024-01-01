Англія

Клуб розраховує отримати близько 80 мільйонів фунтів.

Брентфорд хоче отримати 80 мільйонів фунтів за Айвена Тоуні, повідомляє журналіст Бен Джейкобс.

За його інформацією, Одним із претендентів на нападника вважається Арсенал, в якому готовий перейти і сам футболіст, але сума, що запитується, може стати перешкодою для трансферу.

Нагадаємо, зараз Айвен Тоуні відбуває дискваліфікацію за порушення регламенту ставок. Повернутись на поле він зможе 16 січня.

Минулого сезону АПЛ Тоуні провів 33 матчі та забив 20 голів, ставши третім бомбардиром ліги.