Англія

Єгиптянин вписав своє ім'я в історію Прем'єр-ліги.

У 20-му турі АПЛ Ліверпуль впевнено здолав Ньюкасл на Енфілді з рахунком 4:2. Дубль на свій рахунок записав Мохамед Салах.

Два голи дозволили єгиптянину не лише очолити список найкращих бомбардирів цього сезону АПЛ, а й вписати своє ім'я в історію Прем'єр-ліги.

Як пише статистичний портал Opta, Салах став п'ятим гравцем в історії АПЛ, що забив понад 150 голів за одну команду.

Очолює список Гаррі Кейн з 213 голами, слідом йдуть Серхіо Агуеро (184), Вейн Руні (183), Тьєррі Анрі (175) і Мо Салах (151).

На Football.ua доступне відео голів та огляд матчу Ліверпуль — Ньюкасл.