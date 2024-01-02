Єгиптянин вписав своє ім'я в історію Прем'єр-ліги.
МОХАМЕД САЛАХ, GETTY IMAGES
02 січня 2024, 15:43
У 20-му турі АПЛ Ліверпуль впевнено здолав Ньюкасл на Енфілді з рахунком 4:2. Дубль на свій рахунок записав Мохамед Салах.
Два голи дозволили єгиптянину не лише очолити список найкращих бомбардирів цього сезону АПЛ, а й вписати своє ім'я в історію Прем'єр-ліги.
Як пише статистичний портал Opta, Салах став п'ятим гравцем в історії АПЛ, що забив понад 150 голів за одну команду.
Очолює список Гаррі Кейн з 213 голами, слідом йдуть Серхіо Агуеро (184), Вейн Руні (183), Тьєррі Анрі (175) і Мо Салах (151).
На Football.ua доступне відео голів та огляд матчу Ліверпуль — Ньюкасл.