Іспанія

Наставник відповів на запитання на прес-конференції.

Головний тренер Реала Карло Анчелотті виступив перед журналістами напередодні матчу Ла Ліги проти Мальорки.

"Кіліан Мбаппе? Я не буду нічого відповідати про нього".

Анчелотті відповів на питання про майбутнє футболістів, контракти яких закінчуються наступного літа.

"Вони самі вирішать, чого вони хочуть. Кроос, Начо, Модрич... Ми не думаємо про те, що станеться влітку. Нам не потрібно робити багато різних речей, бо команда рухається у правильному напрямку".

Італієць поділився коментарем про півзахисника команди Арда Гюлера.

"Для нього головне, щоб з ним все було в порядку. Він набирає форму. Нам усім не можна поспішати. Він дуже молодий, у нього буде ще багато часу, щоб грати. Якщо я зможу дати йому хвилини на полі завтра, то він зіграє, якщо ні, то дебютує в іншій грі", – сказав Карло Анчелотті на прес-конференції.

Матч Реал – Мальорка відбудеться 3 січня о 20:15 за київським часом.