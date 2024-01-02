Україна 02 січня 2024, 14:52 Мякушко залишив Колос Ковалівська команда попрощалась із 30-річним хавбеком. Сергій Мякушко, Колос 02 січня 2024, 14:52 Пресслужба ковалівського Колоса повідомила, що півзахисник Сергій Мякушко залишив команду. Термін угоди між ковалівським клубом та гравцем був закінчений 31-го грудня 2023 року. Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от FC Kolos Kovalivka (@fckoloskovalivka) Всього за Колос Сергій Мякушко зіграв 39 матчів, в яких забив 2 м'ячі та віддав 3 результативні передачі. Раніше повідомлялось, що Мілько — найкращий гравець Колоса в 2023 році. Люди Сергій Мякушко Команди Колос Facebook Твитнуть Google+ ВКонтакте