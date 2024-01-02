Україна

Ковалівська команда попрощалась із 30-річним хавбеком.

Пресслужба ковалівського Колоса повідомила, що півзахисник Сергій Мякушко залишив команду.

Термін угоди між ковалівським клубом та гравцем був закінчений 31-го грудня 2023 року.

Всього за Колос Сергій Мякушко зіграв 39 матчів, в яких забив 2 м'ячі та віддав 3 результативні передачі.

Раніше повідомлялось, що Мілько — найкращий гравець Колоса в 2023 році.