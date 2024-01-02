Англія

Але німецький фахівець похвалив уругвайця.

Наставник Ліверпуля Юрген Клопп прокоментував перемогу над Ньюкаслом (4:2) та висловився щодо результативності Дарвіна Нуньєса.

"Салах — гольова машина. Було б здорово, якби він забив перший пенальті. У Дарвіна Нуньєса теж були моменти. 99,9% футболістів забили б самі, але він зробив передачу.

Звичайно, Дарвін незадоволений тим, що не забиває. Футбол — досить проста гра, потрібно забити м'яч у сітку, але хлопцям доводиться робити багато чого, крім цього. Він тримав Ботмана і Шера і потрібен був у цих позиціях.

У Дарвіна є гольові моменти, тому все в порядку. Він заб'є. Соціальні мережі викликають деяке занепокоєння. Не турбуйтеся про Дарвіна", — сказав головний тренер Ліверпуля.

На Football.ua доступне відео голів та огляд матчу Ліверпуль — Ньюкасл.