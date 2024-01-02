Іспанія

Українець продовжує відновлюватись після травми.

Головний тренер Жирони Мічел Санчес поділився останніми новинами з табору своєї команди, розповівши зокрема і про те, чи зможе взяти участь у грі 19-го туру Ла Ліги проти Атлетіко Віктор Циганков.

"Чекаю на чудову гру проти Атлетіко й очікую найкращої атмосфери від наших вболівальників. Очікую, що завтра ми покажемо найкращу свою гру.

Віктор Циганков не грав в останніх матчах через пошкодження. Українець проведе завтра передматчеве тренування разом з командою й уже після нього я прийму рішення щодо його участі в грі", – наводить слова Мічела ​​AS.

Матч Жирона – Атлетіко відбудеться 3 січня о 22:30 за київським часом.