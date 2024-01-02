Англія

У клубі розраховують на сенегальського півзахисника.

Центральний півзахисник Пап Матар Сарр оновив свою угоду з Тоттенгемом, повідомляє офіційний сайт клубу АПЛ.

Новий контракт 21-річного сенегальця розраховано до кінця червня 2030 року.

У цьому сезоні Сарр вже взяв участь у 19 матчах Тоттенгема у всіх турнірах, відзначившись 2 голами і 2 асистами.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що до "шпор" з оренди повернеться Серхіо Регілон. Також лондонський клуб продовжує переговори з Дженоа щодо Раду Дрегушина.