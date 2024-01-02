Думка експерта.
ГАРІ НЕВІЛЛ, GETTY IMAGE
02 січня 2024, 19:00
Екскапітан МЮ Гарі Невілл вважає, що попри невдалі результати наприкінці 2023 року, Арсенал все ще може претендувати на чемпіонський титул.
"Я не буду змінювати свій прогноз, не можна зриватися у середині сезону. Вони не випали з перегонів.
У них буде розчарування в самих собі, і вболівальники Арсеналу відчуватимуть розчарування на тлі останніх двох-трьох тижнів, бо вони, як на мене, пропустили можливість опинитися у чудовій позиції.
Мова не про становище, за якого можна було б точно сказати, що вони стануть чемпіонами, але про відрив у розмірі чотирьох-п'яти-шести очок, який вони мали придбати за останні кілька тижнів.
У них був важкий період, але вони можуть повернутися і вони все ще здатні виграти чемпіонат. Проблема таїться в зоні атаки, зараз у них виникли труднощі із доставкою м'яча у ворота.
Є питання із нападником. У них два хороші форварди в особі Нкетіа та Жезуса, але кожен із них – другий чи третій нападник. Ніхто з них не форвард №1, а Арсеналу саме такий потрібен", – сказав Невілл в ефірі Sky Sports.
Наразі Арсенал знаходиться на четвертому місці. Відставання від лідера складає п'ять очок.