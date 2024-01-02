Англія

Думка експерта.

Екскапітан МЮ Гарі Невілл вважає, що попри невдалі результати наприкінці 2023 року, Арсенал все ще може претендувати на чемпіонський титул.

"Я не буду змінювати свій прогноз, не можна зриватися у середині сезону. Вони не випали з перегонів.

У них буде розчарування в самих собі, і вболівальники Арсеналу відчуватимуть розчарування на тлі останніх двох-трьох тижнів, бо вони, як на мене, пропустили можливість опинитися у чудовій позиції.

Мова не про становище, за якого можна було б точно сказати, що вони стануть чемпіонами, але про відрив у розмірі чотирьох-п'яти-шести очок, який вони мали придбати за останні кілька тижнів.

У них був важкий період, але вони можуть повернутися і вони все ще здатні виграти чемпіонат. Проблема таїться в зоні атаки, зараз у них виникли труднощі із доставкою м'яча у ворота.

Є питання із нападником. У них два хороші форварди в особі Нкетіа та Жезуса, але кожен із них – другий чи третій нападник. Ніхто з них не форвард №1, а Арсеналу саме такий потрібен", – сказав Невілл в ефірі Sky Sports.

Наразі Арсенал знаходиться на четвертому місці. Відставання від лідера складає п'ять очок.