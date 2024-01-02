Іспанія

Керманич "вершкових" висловився щодо свого майбутнього.

Головний тренер мадридського Реала Карло Анчелотті на пресконференції заявив, що після завершення свого контракту з "вершковими" він завершить кар'єру.

Італійський спеціаліст зазначив, що не знає, скільки саме ще очолюватиме Реал, але ця команда буде останньою у його тренерській кар'єрі.

"Це моя остання робота, я підтверджую це. Я не знаю, коли це закінчиться. Це може статися як у 2026 році, так і після нього. Це залежить від того, наскільки успішними ми будемо. Я хочу бути тренером до цього року і, сподіваюся, до 2028-го, тому що мені подобається Мадрид і я хочу залишитися тут", — сказав Анчелотті.

Нагадаємо, нещодавно "вершкові" оголосили про оновлення угоди зі своїм керманичем.