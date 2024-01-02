Англія

Коментар тренера після відставки з Бірмінгема.

Колишній головний тренер Бірмінгема Вейн Руні прокоментував свою відставку.

"Хотів би подякувати Тому Вагнеру, Тому Брейді та Гаррі Куку за можливість керувати цим клубом та підтримку, яку вони надавали мені протягом мого короткого періоду роботи.

Футбол – це бізнес результатів, і я визнаю, що вони були не на тому рівні, на якому я хотів би їх бачити.

Однак час – це найцінніший товар, який потрібен менеджеру, і я не вважаю, що 13 тижнів було достатньо, щоб проконтролювати необхідні зміни.

Особисто мені знадобиться певний час, щоб пережити цю невдачу. Я займаюся професійним футболом, як гравець та тренер, з 16 років. Тепер я планую провести час зі своєю сім'єю, готуючись до наступної можливості на свому шляху тренера", — написав Руні у соцмережі Х.

Для Руні тим часом це був уже третій досвід тренерської діяльності за три роки — до цього він працював у Дербі Каунті та Ді Сі Юнайтед.