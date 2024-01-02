Англія

Вінгер може невдовзі повернутися до Німеччини.

Лівий вінгер Манчестер Юнайтед Джейдон Санчо все ж може повернутися до дортмундської Боруссії вже цієї зими, повідомляє журналіст Флоріан Плеттенберг.

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За даними Плеттенберга, клуби активно працюють над орендною угодою щодо 23-річного англійця. Сам гравець дуже хоче повернутися до Дортмунда.

Зараз всі залучені сторони працюють над потенційним трансфером. У першу чергу він залежить від манкуніанців, які мають бути відкритими до оренди.

У цьому сезоні Санчо взяв участь у 3 матчах МЮ в АПЛ, провівши на полі всього 76 хвилин. За Боруссію він виступав до літа 2021 року, після чого клуб отримав за нього 85 мільйонів євро.