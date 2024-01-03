Англія

Бразилець повернувся до розташування "синіх".

Опорний півзахисник Андрей Сантос достроково залишив Ноттінгем Форест і повернувся до Челсі, повідомляє офіційний сайт лондонського клубу.

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У Челсі вирішили перервати оренду 19-річного бразильця, оскільки він отримував замало ігрового часу. Із серпня 2023 року він взяв участь лише у 2 матчах Ноттінгем Форест у всіх турнірах, провівши на полі 97 хвилин.

Наразі остаточно невідомо, чи збираються "сині" знову віддати гравця в оренду. Його контракт із Челсі розраховано до кінця червня 2030 року.