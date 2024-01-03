Англія

Лондонці шукають нового форварда у зимове трансферне вікно.

Напередодні британський таблоїд The Sun опублікував інформацію про те, що лондонський Челсі зацікавлений у підписанні нападника національної збірної України та Жирони Артема Довбика.

Іспанське видання Marca підтвердило, що 26-річний українець продовжує перебувати на радарі клубу із Західного Лондона, який у зимове трансферне вікно планує посилити позицію центрфорварда.

Зазначається, що у Довбика та іншого українця Михайла Мудрика, який виступає за Челсі, один агент, що може допомогти "синім" завершити цю угоду успіхом для себе.

Наразі Челсі не робив конкретних дій для підписання українського форварда, проте зазначається, що Жироні буде важко утримати його, якщо Челсі зробить пропозицію.

У поточному сезоні Артем Довбик провів за Жирону 17 поєдинків у рамках іспанської Ла Ліги (1047 хвилин), в яких він забив 11 голів та віддав 5 результативних передач. Влітку каталонці заплатили Дніпру-1 за українця 7,75 млн євро.