Англія

"Червоні дияволи" працюють над збереженням важливого гравця.

Манчестер Юнайтед активував опцію продовження контракту із захисником Аароном Ван-Біссакою. Про це повідомляє dailymail. Повідомлень на офіційному сайті поки немає.

Відомо, що 26-річний оборонець залишиться на Олд Траффорд до 2025 року. При цьому клуб планує розпочати переговори щодо нової угоди до кінця сезону.

Ван-Біссака залишається на зарплаті в 90 000 фунтів стерлінгів на тиждень, про яку було домовлено під час переходу з Крістал Пелас п'ять років тому, але клуб дав зрозуміти, що готовий запропонувати йому нову угоду на покращених умовах.

У поточному сезоні Ван-Біссака провів 15 поєдинки у всіх турнірах та віддав 2 асисти.