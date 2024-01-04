Найкращий показник в лізі.
АНЧЕЛОТТІ, REALMADRID
04 січня 2024, 11:40
Головний тренер Реала Карло Анчелотті підбив підсумки першої половини сезону.
"Це конкурентна ліга, де дуже добре виступає Жирона. Я не думаю, що у першому колі ми могли виступити краще. Але треба дивитися наперед.
Я дуже задоволений, що команда пропустила лише 11 голів у першому колі. Це приклад самовіддачі.
Ми вирішили проблему, яка виникла під час матчу з Атлетико. У цій грі ми зрозуміли, що погано обороняємося", – сказав головний тренер Реала.
До вашої уваги відео найкращих моментів матчу Реал Мадрид — Мальорка в 19 турі іспанської Ла Ліги.