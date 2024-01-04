Іспанія

Найкращий показник в лізі.

Головний тренер Реала Карло Анчелотті підбив підсумки першої половини сезону.

"Це конкурентна ліга, де дуже добре виступає Жирона. Я не думаю, що у першому колі ми могли виступити краще. Але треба дивитися наперед.

Я дуже задоволений, що команда пропустила лише 11 голів у першому колі. Це приклад самовіддачі.

Ми вирішили проблему, яка виникла під час матчу з Атлетико. У цій грі ми зрозуміли, що погано обороняємося", – сказав головний тренер Реала.

До вашої уваги відео найкращих моментів матчу Реал Мадрид — Мальорка в 19 турі іспанської Ла Ліги.