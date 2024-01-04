Востаннє англієць забивав 17 грудня.
АНЧЕЛОТТІ, GETTY IMAGES
04 січня 2024, 11:56
Наставник Реала Карло Анчелотті прокоментував гольову засуху півзахисника Джуда Беллінгема, яка триває два матчі підряд.
"Те, що Беллінгем не забиває, не має дивувати. Йому треба працювати, і він це робив. Коли він забиває, а він забиває багато голів, то це є бонус для нас.
Його гра була схожа на гру всієї атакувальної лінії – трохи не вистачало точності та свіжості", – сказав головний тренер Реала.
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