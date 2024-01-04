Іспанія

Востаннє англієць забивав 17 грудня.

Наставник Реала Карло Анчелотті прокоментував гольову засуху півзахисника Джуда Беллінгема, яка триває два матчі підряд.

"Те, що Беллінгем не забиває, не має дивувати. Йому треба працювати, і він це робив. Коли він забиває, а він забиває багато голів, то це є бонус для нас.

Його гра була схожа на гру всієї атакувальної лінії – трохи не вистачало точності та свіжості", – сказав головний тренер Реала.

До вашої уваги відео найкращих моментів матчу Реал Мадрид — Мальорка в 19 турі іспанської Ла Ліги.