47-річний наставник допомагатиме Мирону Маркевичу.
ВОЛОДИМИР ЄЗЕРСЬКИЙ, Карпати
04 січня 2024, 11:15
Карпати на своєму офіційному сайті повідомили про приєднання Володимира Єзерського до тренерського штабу Мирона Маркевича.
Володимир Єзерський відповідатиме за організацію гри Карпат в обороні.
"Мені добре відомі вимоги Мирона Богдановича, адже колись я був його підопічним, а пізніше асистував йому. Знаю, який футбол йому імпонує і розумію, чого він хоче.
Думаю, багато часу на інтеграцію мені не знадобиться. Я бачив кілька матчів Карпат у цьому сезоні. А зараз переконався, що ми маємо всі умови для того, щоб збудувати у Львові солідну команду. Поки триває процес становлення, команда формується – попереду багато роботи", — сказав Єзерський.
Донедавна Єзерський працював у тренерському штабі Руслана Ротаня в Олександрії.