Україна: Перша ліга

47-річний наставник допомагатиме Мирону Маркевичу.

Карпати на своєму офіційному сайті повідомили про приєднання Володимира Єзерського до тренерського штабу Мирона Маркевича.

Володимир Єзерський відповідатиме за організацію гри Карпат в обороні.

"Мені добре відомі вимоги Мирона Богдановича, адже колись я був його підопічним, а пізніше асистував йому. Знаю, який футбол йому імпонує і розумію, чого він хоче.

Думаю, багато часу на інтеграцію мені не знадобиться. Я бачив кілька матчів Карпат у цьому сезоні. А зараз переконався, що ми маємо всі умови для того, щоб збудувати у Львові солідну команду. Поки триває процес становлення, команда формується – попереду багато роботи", — сказав Єзерський.

Донедавна Єзерський працював у тренерському штабі Руслана Ротаня в Олександрії.