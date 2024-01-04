Англія

Подивимося, як буде далі.

Головний тренер Манчестер Юнайтед Ерік тен Гаг розповів про першу зустріч з новим співвласником клубу Джимом Реткліффом. Його слова наводить BBC.

"Дуже позитивна зустріч. Ми мали довгу розмову, провівши разом багато годин. З багатьох питань ми на одній хвилі. Можу сказати, що то була дуже конструктивна зустріч. З нетерпінням чекаємо на можливість працювати один з одним.

Думаю, поки що дуже рано говорити про якісь серйозні зміни. Вони мають хороші ідеї, і ми маємо подивитися, що саме можемо впровадити. Нові людт у клубі поділилися зі мною деякими ідеями, ми обговорили певні стратегії. Думаю, ми спрацюємось", — заявив нідерландець.

Раніше повідомлялося, що Реткліфф не хоче звільняти Тен Гага щонайменше до кінця сезону.