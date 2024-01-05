Англія

Вже невдовзі на валлійців чекає випробування Кубком Англії.

Свонсі Сіті, за який виступає українець Микола Кухаревич, на своєму офіційному сайті оголосив про призначення нового головного тренера.

"Лебедів" очолив 42-річний Люк Вільямс. Протягом 80 матчів, із червня 2022 року, він був керманичем Ноттс Каунті (Ліга Два, 4-й дивізіон Англії). До цього англієць був асистентом головного тренера Свонсі (серпень 2021 — лютий 2022).

Вільямс керуватиме командою вже під час домашнього матчу 1/32 фіналу Кубка Англії проти Моркема (Ліга Два), який відбудеться завтра, 6 грудня.

Після 26 турів Свонсі посідає 16-те з 24-х місць Чемпіоншипу, відстаючи від зони плей-оф на 8 очок.

Зазначимо, що 22-річний український центральний нападник Микола Кухаревич у цьому сезоні взяв участь в 11 матчах валлійського клубу у всіх турнірах, відзначившись одним голом. Здебільшого, він з'являється на полі з лави запасних.

Нагадаємо, нещодавно Назарій Русин, який виступає за Сандерленд, відзначився дебютним голом у Чемпіоншипі.