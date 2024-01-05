Англія

Але поки,що перемог замало.

Напередодні матчу Кубка Англії проти Престона, головний тренер лондонського Челсі Маурісіо Почеттіно поспілкувався з журналістами. Його слова наводить BBC.

"Думаю, це гарна нагода провести ротацію та надати іншим грацям проявити себе. Так ми можемо побачити, у якій формі вони знаходяться.

Завтрашній матч Кубка Англії – важливий для нас. Це дуже важлива гра. Потім — ще один важливий матч, півфінал Кубка ліги проти Міддлсбро. Потім гра АПЛ проти Фулгема. Вважаю, що це дуже важливо. Це пов'язано з будівництвом команди та з можливістю забезпечити гравцям хороший досвід, змагаючись на високому рівні.

Це процес, і ми задоволені тим, коли все це відбувається. Не думаю, що ми можемо бути задоволені, адже це — Челсі, тут завжди чекають на перемоги. Але якщо проаналізувати процес, то я вважаю, що побудову команди потрібен час. Незважаючи на всі обставини, ми знаходимося в тій ситуації, в якій маємо бути на даний момент часу", — заявив Почеттіно.