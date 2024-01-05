Англія

Лондонський клуб заплямував свою репутацію.

Криптобіржа BingX отримала титул офіційного партнера ігрової форми Челсі на частину сезону 2023/2024, що залишилася, а також чоловічої тренувальної форми на наступні два сезони 2024/2025 і 2025/2026. Про це повідомляється на офіційному сайті "синіх".

Заснована у 2018 році BingX — одна з найбільших криптобірж, яка обслуговує понад 10 мільйонів користувачів по всьому світу.

Як інформує The Telegraph, BingX пов’язана з росією. Криптобіржа називала себе "стійким прихильником російської криптоспільноти", а також проводила захід після початку повномасштабного вторгнення рф в Україну, який охарактеризувала як "видатну подію під час moscow Tech Week".

Раніше повідомлялось, що Челсі відправив талановитого вінгера в оренду до аутсайдера Чемпіоншипу.