Англія

"Шпори" подолали 1/32 фіналу найстарішого футбольного турніру завдяки єдиному голу наприкінці зустрічі, уникнувши таким чином перегравання.

У рамках 1/32 фіналу Кубка Англії лондонський Тоттенгем приймав на своєму полі Бернлі.

Команда Анге Постекоглу домінувала протягом усього матчу, проте підопічним Венсана Компані вдавалося організовано діяти в обороні та зберігати свої ворота у недоторканості.

Перший та єдиний гол у цьому матчі прийшов звідти, звідки його не чекали: на 79-ій хвилині Педро Порро успішно запресингував суперника на чужій половині поля, протягнув м'яч уперед та за відсутності опіки наважився на удар з-за меж штрафного майданчика, який поцілив у верхній дальній кут воріт Бернлі.

Цей гол у виконанні іспанського вінгбека став єдиним та переможним для Тоттенгема за підсумками цього кубкового протистояння — "шпори" йдуть далі.

Тоттенгем - Бернлі 1:0

Гол: Порро, 79

Тоттенгем: Вікаріо — Порро, Роял, Девіс, Удоджі — Скіпп (Гейб'єрг, 77), Бентанкур (Донлі, 84) — Кулушевські, Ло Чельсо, Джонсон (Сессеньйон, 84) — Рішарлісон (Скарлетт, 84)

Бернлі: Муріч — Вітіньо, О'Ші, Делькруа, Тейлор (Аль-Дахіль, 67) — Зарурі (Трезор, 67), Рамзі (Редмонд, 67), Каллен, Одобер (Браунгілл, 58) — Фостер (Ларсен, 46), Амдуні

Попередження: Каллен, Трезор

Результати усіх матчів 1/32 фіналу Кубка Англії за цим посиланням.