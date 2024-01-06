Джордан Гендерсон розглядає варіант з переїздом до чемпіонату Англії - повідомляє журналіст Метт Гьюз

Минулого літа він переїхав до Саудівської Аравії та доєднався до Аль-Іттіфак, за контрактом з яким отримує приблизно 700 000 фунтів на тиждень, втім незадоволений виступами у лізі. 

Наразі теоретичні кандидати не називаються, але враховуючи досвід екс-гравця Ліверпуля не виключено, що пропозицій не забракне. 

Також подібний варіант розглядає одноклубник Джордана у складі мерсисайдського колективу Роберто Фірміно, який хоче змінити нинішній клуб. 