Англія

Гравець хоче виступати у іншому чемпіонаті.

Джордан Гендерсон розглядає варіант з переїздом до чемпіонату Англії - повідомляє журналіст Метт Гьюз.

Минулого літа він переїхав до Саудівської Аравії та доєднався до Аль-Іттіфак, за контрактом з яким отримує приблизно 700 000 фунтів на тиждень, втім незадоволений виступами у лізі.

Наразі теоретичні кандидати не називаються, але враховуючи досвід екс-гравця Ліверпуля не виключено, що пропозицій не забракне.

Також подібний варіант розглядає одноклубник Джордана у складі мерсисайдського колективу Роберто Фірміно, який хоче змінити нинішній клуб.