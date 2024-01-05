Англія

В підписанні бразильця зацікавлений лондонський клуб.

Ексфорвард Ліверпуля, який наразі виступає в Саудівській Аравії за Аль-Ахлі, Роберто Фірміно може змінити клубну прописку та повернутись в англійську Прем'єр-лігу.

За інформацією talkSPORT, бразилець хоче залишити саудівський клуб, його запропонували клубам Прем'єр-ліги — серед яких Фулгем.

Повідомляється, що "дачники" шукають заміну Александеру Мітровичу, який влітку минулого року перейшов до Аль-Хілялю.

Трансферна ціна Фірміно складає 10,00 млн €. В поточному сезоні він провів 19 матчів у всіх турнірах, забив 3 голи та віддав стільки ж гольових передач.

Раніше повідомлялось, що у листопаді помер батько Фірміно.