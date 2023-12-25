Англія

Бельгієць зацікавив Ліверпуль.

Ліверпуль працює над підсиленням складу. Взимку клуб хоче підписати вінгера ПСВ, повідомляє видання Express.

За інформацією джерела, мова про вінгера голландського клубу Йогана Бакайоко. 20-річний гравець дуже подобається головному тренеру "червоних" Юргену Клоппу. Тренер повідомив керівництву клубу про своє бажання підписати футболіста.

Цього сезону Бакайоко відіграв 16 матчів у чемпіонаті Нідерландів. На його рахунку три голи та вісім результативних передач.

Раніше повідомлялось, що влітку Бакайоко міг перейти до Брентфорда, але відмовився від трансферу.