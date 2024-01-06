Керманич дав свій коментар.
ПОЧЕТТІНО, GETTY IMAGES
06 січня 2024, 22:59
Челсі розгромив Престон та вийшов у 1/16 Кубка Англії. Коментар після гри дав головний тренер "синіх" Маурісіо Почеттіно.
"Так, це була хороша перемога. Перший тайм був розчаровуючим. Ми розпочали не кращим чином. В перерві я сказав гравцям, що нам потрібно підвищувати рівень енергії та швидкості, щоб відповідати Престону в цьому плані, наш суперник був зарядженим.
Другий тайм був кардинально іншим. Ми домінували, створювали моменти та заслужили перемогти. Ми показали недостатньо бажання у першому таймі, а наш суперник був переповнений енергії.
В цьому плані вони були кращими. Цим я був розчарований, але у другому таймі ми повернулись на свій рівень та здобули заслужену перемогу", — сказав Почеттіно.
У наступному матчі Челсі зіграє проти Мідлсбро у півфіналі Кубка англійської ліги.