Англія

Керманич дав свій коментар.

Челсі розгромив Престон та вийшов у 1/16 Кубка Англії. Коментар після гри дав головний тренер "синіх" Маурісіо Почеттіно.

"Так, це була хороша перемога. Перший тайм був розчаровуючим. Ми розпочали не кращим чином. В перерві я сказав гравцям, що нам потрібно підвищувати рівень енергії та швидкості, щоб відповідати Престону в цьому плані, наш суперник був зарядженим.

Другий тайм був кардинально іншим. Ми домінували, створювали моменти та заслужили перемогти. Ми показали недостатньо бажання у першому таймі, а наш суперник був переповнений енергії.

В цьому плані вони були кращими. Цим я був розчарований, але у другому таймі ми повернулись на свій рівень та здобули заслужену перемогу", — сказав Почеттіно.

У наступному матчі Челсі зіграє проти Мідлсбро у півфіналі Кубка англійської ліги.