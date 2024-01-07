Англія

У француза нове ушкодження.

Крістофер Нкунку зазнав нової травми, повідомляє журналіст Фабріціо Романо.

За його інформацією, він не зіграв за Челсі проти Престона (4:0) через травму стегна на тренуванні.

"Побачимо, чи буде він готовий до наступних кількох матчів", — заявив головний тренер Челсі Маурісіо Почеттіно.

За нову команду на цей момент у нього лише чотири гри і забив один гол.

На Football.ua доступно відео голів та огляд матчу Челсі — Престон.