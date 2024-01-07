У француза нове ушкодження.
КРІСТОФЕР НКУНКУ, GETTY IMAGES
07 січня 2024, 00:15
Крістофер Нкунку зазнав нової травми, повідомляє журналіст Фабріціо Романо.
За його інформацією, він не зіграв за Челсі проти Престона (4:0) через травму стегна на тренуванні.
"Побачимо, чи буде він готовий до наступних кількох матчів", — заявив головний тренер Челсі Маурісіо Почеттіно.
За нову команду на цей момент у нього лише чотири гри і забив один гол.
На Football.ua доступно відео голів та огляд матчу Челсі — Престон.