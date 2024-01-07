Англія

Гравець прокоментував поставлені завдання у англійській команді.

Мартін Едегор поділився думками щодо виступів та амбіцій Арсеналу - цитує ресурс Daily Mail.

"Після того, що нам вдалося минулого сезону та на початку нинішнього, опоненти намагається не давати нам використовувати свої найкращі якості. Думаю, вони також почали грати проти Арсеналу більш глибоко в обороні.

Коли відбувається щось подібне — це непоганий знак. Нам потрібно знаходити вільний простір та грати добре.

Ми були достатньо близькі до перемоги у минулому сезоні, тому всі були вкрай розчаровані. Ми – Арсенал і хочемо вигравати трофеї та бути найкращими.

Ми регулярно аналізуємо те, що можна покращити, і головна мета залишається незмінною – вигравати всі можливі трофеї".

Цього сезону Мартін провів 25 матчів в усіх можливих турнірах, забив сім голів і віддав три асисти.