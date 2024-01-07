Іспанія

Розкрилися фінансові умови, які пропонував Реал форварду ПСЖ Кіліану Мбаппе.

Вже триває зимове трансферне вікно, тому ми перебуваємо за крок від нової сторінки саги про трансфер нападника французького Парі Сен-Жермен Кіліана Мбаппе до мадридського Реала.

Стало відомо, що у 2022 році Реал пропонував Кіліану неймовірні фінансові умови.

За інформацією The Athletic, Реал пропонував Мбаппе зарплату у розмірі 26 млн євро на рік та підписний бонус у 130 млн євро.

З 1 січня 2024 року Мбаппе має право вести перемовини з майбутнім клубом, адже влітку спливає термін його контракту. Проте вже умови Реала будуть не такими вигідними – це пов'язано з ослабленням економіки клубу.

Попри зменшення пропонованої Мбаппе суми, француз все одно стане найоплачуванішим гравцем Реала.

Нагадаємо, головний тренер Реала Карло Анчелотті на пресконференції заявив, що не буде відповідати на запитання щодо потенційного трансферу французького нападника.