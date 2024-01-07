Італія

Солідне досягнення досвідченого нападника.

Центральний нападник Мілана Олів'є Жиру забив принаймні 10 голів у всіх турнірах у 17-му сезоні поспіль у своїй кар'єрі, повідомляє OptaPaolo.

Якщо враховувати виключно виступи француза у турнірах країн топ-5 (у даному випадку лише Англія, Італія та Франція), то цей сезон був для 37-річного гравця 14-м поспіль.

З урахуванням виступів на рівні другого та третього французьких дивізіонів цей сезон є аж 17-м поспіль для нападника.

Найбільш вдалим із точки зору бомбардирських здобутків для француза був сезон-2011/12, коли у 42 матчах у всіх турнірах він відзначився 25 голами за Монпельє.

У цьому сезоні Жиру вже взяв участь у 22 матчах Мілана у всіх турнірах, відзначившись 10 голами і 6 асистами. Сьогодні, 7 січня, він реалізував пенальті у переможному матчі проти Емполі.