Англія

Голкіпер Реала назвав найкращого гравця світу на цю мить.

Вже невдовзі ми дізнаємось володаря футбольної премії The Best FIFA Football Awards 2023. Фінальні претенденти: Ерлінг Голанд, Кіліан Мбаппе та чинний переможець Лео Мессі. На думку голкіпера Реала Тібо Куртуа, тріумфувати мусить норвезький форвард Манчестер Сіті.

"Завжди чудово грати проти таких футболістів. Наприклад, у Лізі чемпіонів мені вдалося стримати Голанда – усі голи забили його партнери по команді.

Мбаппе та Мессі – теж фантастичні гравці, але я вважаю, що найбільше нагороду заслужив Голанд, бо він виграв Лігу чемпіонів, АПЛ, Кубок Англії та забив просто купу голів.

Тому, на мій погляд, Ерлінг заслужив, втім, два інші претенденти теж забили багато м'ячів. Подивимося", – сказав воротар Реала.

Церемонія вручення футбольної премії The Best FIFA Football Awards 2023 відбудеться у Лондоні 15 січня 2024 року.