Англія

Голландський захисник Ліверпуля не допоміг своїй команді в кубковому матчі на Емірейтс.

В 1/32 фіналу Кубка Англії Ліверпуль на виїзді зустрічається з Арсеналом. Станом на 83-ю хвилину рахунок 1:0 на користь "червоних".

Поєдинок пропускає капітан і лідер команди Вірджил ван Дейк. Перед матчем наставник Ліверпуля Юрген Клопп розповів, що нідерландець захворів.

"Вірджіл хворіє. Подивимося, як він буде почувати себе завтра", — передає слова німця BBC.



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