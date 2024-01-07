Італія

Наразі виступи італійського клубу є доволі невдалими.

Спортивний директор Наполі Мауро Мелусо прокоментував невдачу клубу проти Торіно - цитує інсайдер Фабріціо Романо.

"Ми довіряємо Вальтеру Маццаррі. Він на 100% є частиною наших планів, і ми не розглядаємо його звільнення".

Чемпіон Італії наразі не демонструє хороших результатів в усіх можливих турнірах та йде лише на 9 місці у Серії А. Окрім того, у рамках Кубка Італії поступився Фрозіноне з рахунком 0:4.

Керівництво італійського колективу висловлювало підтримку своєму тренеру.

Наполі поступився Торіно 0:3 на виїзді.