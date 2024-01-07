Наразі виступи італійського клубу є доволі невдалими.
Вальтер Маццаррі - Getty Images
07 січня 2024, 19:56
Спортивний директор Наполі Мауро Мелусо прокоментував невдачу клубу проти Торіно - цитує інсайдер Фабріціо Романо.
"Ми довіряємо Вальтеру Маццаррі. Він на 100% є частиною наших планів, і ми не розглядаємо його звільнення".
Чемпіон Італії наразі не демонструє хороших результатів в усіх можливих турнірах та йде лише на 9 місці у Серії А. Окрім того, у рамках Кубка Італії поступився Фрозіноне з рахунком 0:4.
Керівництво італійського колективу висловлювало підтримку своєму тренеру.
Наполі поступився Торіно 0:3 на виїзді.