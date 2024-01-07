Італія

Головний тренер Мілану підбив підсумки матчу проти Емполі.

У матчі 19 туру Серії А Мілан розбив Емполі з рахунком — 3:0. Для Мілана ця перемога стала третьою в останніх чотирьох матчах чемпіонату. Керманич "россонері" Стефано Піолі вважає, що чорна смуга залишилась позаду.

"Ми провели дуже хороший перший тайм, нам вдалося зробити його легшим, ніж могло б бути. Давайте не заглядатимемо далеко вперед, а просто подумаємо про наступну гру.

Тоді ми побачимо, чи ми подолали цей складний момент. Ми робимо відмінну роботу. Гравці завжди показували мені повну готовність і це дозволяє мені пробувати нові рішення.

Ми готуємось до матчів, щоб мати перевагу перед суперником. Я пишаюся їхньою готовністю. Сезон складається як із позитивних, так і негативних моментів. Я думаю, що все погане цього сезону залишилося вже позаду. І навіть цей сезон може обернутися добрим", — цитує Піолі football-italia.

На Football.ua доступний огляд матчу Емполі — Мілан.