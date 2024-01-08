Англія

"Мерсисайдці" заслуговували на перемогу?

Захисник Ліверпуля Трент Александер-Арнольд прокоментував перемогу своєї команди в матчі з лондонським Арсеналом (2:0) в рамках третього раунду Кубка Англії.

"Великий успіх. Ми не могли розраховувати на багатьох гравців у цьому матчі. Хлопці поїхали до збірних, Вірджіл не потрапив до заявки. Ми витиснули з себе всі і забили два голи наприкінці матчу.

У перерві ми внесли зміни, вийшли та почали грати у футбол, створювали моменти. Зміна системи вплинула на нашу гру та підсумковий результат", — заявив англієць.