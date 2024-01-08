Англія

Головний тренер Ліверпуля Юрген Клопп прокоментував перемогу своєї команди в матчі 1/32 фіналу Кубка Англії з Арсеналом (2:0).

Ліверпуль пройшов Арсенал в 1/32 фіналу Кубка Англії. Команда Юргена Клоппа здолала суперника на Емірейтс з рахунком 2:0. Після поєдинку німецький тренер "червоних" підбив підсумки матчу.

"Це дуже складний суперник, можливо, найскладніший з усіх, кого ми могли отримати. Нам багато чого потрібно було врахувати перед матчем, але Арсенал все одно вишикувався трохи по-іншому, і це розумний хід. Ми внесли деякі зміни в перерві й були по-справжньому залучені в гру в другому таймі.

Ми забили голи та випустили молодих хлопців. Ми билися 95 хвилин. А тепер на нас чекає зимова пауза.

Я щасливий і пишаюся тим, що ми змогли перемогти. Арсенал теж міг перемогти — жодних сумнівів. Але ми довели справу до кінця, і це говорить про характер хлопців.

Автогол? Як і у випадку зі штрафним у матчі з Фулгемом. Який матч провів Трент — причому на всіх позиціях! Його клас при роботі з м'ячем очевидний.

Другий гол ми могли забити трохи раніше, у нас були одна-дві контратаки, коли можна було віддати пас раніше.

Ми відчайдушно намагалися уникнути нічиєї. Тепер мені не доведеться ухвалювати жодних рішень із цього приводу, і це добре", — заявив головний тренер Ліверпуля.

На Football.ua доступний для перегляду огляд матчу Арсенал — Ліверпуль.