Англія

Наставник дав свій коментар.

"У Кубку все крутиться навколо перемоги, хочеш зробити свою справу, це ігри на виліт. Так я і сказав у роздягальні: "Справа зроблена".

Про те, чи мав МЮ забити більше:

"Згоден. Думаю, у першому таймі ми створили п'ять чи шість дуже хороших моментів. Я думаю, це була дуже хороша гра. Нам слід було забити більше, але, якщо не забиваєш, потрібно зберігати концентрацію, і я думаю, що сьогодні ми це зробили.

Були добрі атаки та добрі моменти, але ми їх не використовували, але те, як ми їх створювали, було непогано", — сказав тен Гаг.