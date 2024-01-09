Англія

Керманич МЮ — про перемогу над Віганом у рамках Кубка Англії.

У рамках 1/32 фіналу Кубка Англії Манчестер Юнайтед здобув впевнену перемогу над Віганом та пробився до наступної стадії турніру.

Головний тренер "червоних дияволів" Ерік тен Гаг поділився враженнями від результату цього протистояння.

"У Кубку Англії все крутиться довкола перемоги. Треба робити свою справу, оскільки це ігри на виліт. Це те, що я й сказав у роздягальні: "Справа зроблена".

Однозначно, Манчестер Юнайтед міг забити більше. У першому таймі, я думаю, ми створили п’ять чи шість дуже хороших моментів. Я вважаю, що це був дуже якісний футбол. Ми повинні були забити більше, але якщо ти не забиваєш, то маєш залишатися зосередженим, і я думаю, що ми зробили це сьогодні ввечері.

Не знаю, чому Манчестер Юнайтед упускав моменти. Не завжди виходить відповісти. Були хороші атаки та хороші моменти, але ми їх не використовували. Проте, те, як ми їх створювали, — це було непогано", — цитує слова Еріка тен Гага BBC Sport.

Дивитися відео голів та огляд матчу Віган — Манчестер Юнайтед ви можете на Football.ua.