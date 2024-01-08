Дивіться відео найкращих моментів матчу італійської Серії A, що відбувся 7 січня 2024 року, 21:45.
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08 січня 2024, 00:29
Рома з черговим вилученням Моурінью розписала мирову з Аталантою.
Римський колектив на власному полі значно переважав суперників, проте дива воротарської гри від Карнесеккі завадили їм здобути максимум очок.
Огляд матчу:
Рома — Аталанта 1:1
Голи: Дібала, 39 — Копмейнерс, 8
Рома: Патрісіу — Крістенсен, Манчіні, Льоренте (Гейсен, 46) — Карсдорп (Челік, 65), Бове, Крістанте, Пеллегріні (Паредес, 72), Залевські (Спінаццола, 65) — Дібала (Ель Шаараві, 84), Лукаку.
Аталанта: Карнесеккі — Скальвіні (Гін, 86), Джимсіті, Колашинац (Паломіно, 79) — Гольм, де Рон, Едерсон (Пашалич, 65), Руджері (Джаппакоста, 64) — Копмейнерс — міранчук, Де Кетеларе (Скамакка, 46).
Попередження: Крістанте — Скальвіні, Дзаппакоста, Гольм.