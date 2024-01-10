Клуб хоче купити знайомого з чемпіонатом гравця.
Саїд Бенрахма - Getty Images
10 січня 2024, 15:32
Брентфорд розмовляв в контексті можливого трансферу з представниками Саїда Бенрахма — повідомляє журналіст Санті Ауна.
Раніше лівий вінгер грав у оренді за клуб, який може підписати новий контракт з Айвеном Тоуні. Також його не проти купити Фулгем, Вулвергемптон та Ліон.
Наразі Саїд виступає у Вест Гемі. У 2021 році клуб придбав гравця за 23,10 мільйонів євро.
Цього сезону він провів 21 матч в усіх можливих турнірах та віддав 1 асист.