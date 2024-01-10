Англія

Клуб хоче купити знайомого з чемпіонатом гравця.

Брентфорд розмовляв в контексті можливого трансферу з представниками Саїда Бенрахма — повідомляє журналіст Санті Ауна.

Раніше лівий вінгер грав у оренді за клуб, який може підписати новий контракт з Айвеном Тоуні. Також його не проти купити Фулгем, Вулвергемптон та Ліон.

Наразі Саїд виступає у Вест Гемі. У 2021 році клуб придбав гравця за 23,10 мільйонів євро.

Цього сезону він провів 21 матч в усіх можливих турнірах та віддав 1 асист.