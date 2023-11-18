Англія

Футболіст хоче залишитися у Лондоні.

Айвен Тоуні підпише новий контракт з Брентфордом - повідомляє GOAL.

Арсенал та Челсі цікавляться форвардом, проте вони можуть бути змушені шукати нові опції на ринку, якщо продовження угоди все ж таки відбудеться.

Брентфорд захоче за Тоуні щонайменше 65 мільйонів фунтів.

Айвен отримав восьмимісячну дискваліфікацію за порушення правил ставок. Він зможе зіграти не раніше 17 січня 2024 року. Крім того, буде повинен сплатити 50 тисяч фунтів стерлінгів штрафу.